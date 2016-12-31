Минздрав не будет запрещать медикам носить крестики и ставить иконы в кабинетах

Скандальные новации исключили из проекта постановления о нормах медицинской этики.

Из проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении Норм медицинской этики и деонтологии» исключен абзац о «недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности». Об этом сообщает портал Белорусской православной церкви.

Официальный сайт БПЦ публикует выдержки из ответа министра здравоохранения Василия Жарко на открытое письмо митрополита Павла.

«Предложения и замечания Белорусской Православной Церкви приняты во внимание и абзац о «недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности, открытом ношении религиозных знаков и символов» будет исключен Министерством здравоохранения Республики Беларусь из Проекта», — написал министр главе БПЦ.

На ответ из министерства отреагировали и в Католическом костеле Беларуси. На официальном сайте костела опубликовано сообщение Курии Минско-Могилевской архиепархии: «Каталіцкі Касцёл вельмі рады, што Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь выкрасліла з Праекта пастанаўлення «Аб зацвярджэнні нормаў медыцынскай этыкі і дэанталогіі» пункт пра забарону нашэння знакаў рэлігійнай прыналежнасці для медработнікаў.

Касцёл удзячны Мітрапаліту Мінскаму і Заслаўскаму Патрыяршаму Экзарху ўсяе Беларусі Паўлу за станоўчую пазіцыю ў такой важнай справе, як адкрытае нашэнне знакаў рэлігійнай прыналежнасці»

При этом в Костеле отметили, что Минздрав фактически проигнорировал аналогичное открытое письмо от иерархов костела: «Аднак сам арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч пакуль не атрымаў адказу ад Міністэрства аховы здароў’я. Сітуацыя выглядае такім чынам, што ролю Каталіцкага Касцёла ў жыцці беларускага грамадства ў чарговы раз штучна памяншаюць. Пра гэта сведчыць заніжэнне колькасці вернікаў у набажэнствах на Божае Нараджэнне, сітуацыя з будаўніцтвам касцёла ў мінскім парку Котаўка, а цяпер і маўчанне з боку Міністэрства аховы здароў’я. Гэта яўная дыскрымінацыя Каталіцкага Касцёла».