Концерт «Ляпис-98»: от сопливых панков до «женщин с начесом»

Первый за семь лет концерт Сергея Михалка в Минске прошел с аншлагом.

На концерт «Ляпис-98» в минском Prime Hall собрались тысячи. Фото Виктора Гилицкого, kp.by

30 декабря в минском Prime Hall с аншлагом прошел концерт «Ляпис-98», на котором прозвучали хиты группы «Ляпис Трубецкой». Билеты на выступление Сергея Михалка были раскуплены за полдня. Впрочем, и на следующий концерт, который состоится 13 января, билетов уже нет.

Как сообщает «Комсомолка», на пятничный концерт собралась весьма разношерстная публика: от сопливых панков до «женщин с начесом».

Фото Виктора Гилицкого, kp.by