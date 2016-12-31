Дмитрий Шепелев презентовал в Минске книгу о Жанне Фриске

30 декабря в одном из книжных магазинов столицы Дмитрий Шепелев встретился с минчанами и представил книгу с коротким, но емким названием — «Жанна». Она — о страхе, незнании, развивающейся болезни, лечении и безмерной благодарности. Почему телеведущий написал книгу и как решился рассказать о болезни любимой, в материале TUT.BY.

Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла от рака летом 2015 года. Книга ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева, была написана через год. Месяц назад она появилась в продаже. Дмитрий гордится тем, что при стартовом тираже в 10 тысяч экземпляров продано уже 26 тысяч.

Около получаса Шепелев делился своими чувствами, а после гости встречи смогли задать телеведущему любой вопрос, а также получить автограф.

«Их интересовало только то, с кем сейчас сын, общаюсь ли я с родственниками Жанны, где деньги и так далее»

— Было очень нелегко решиться на встречи в книжных магазинах, особенно после пресс-конференции по презентации книги. Дело в том, что тогда журналисты не задали ни одного вопроса о раке и о том, что написано в книге. Их интересовало только то, с кем сейчас сын, общаюсь ли я с родственниками Жанны, где деньги и так далее.

Но встречу с читателями я все-таки решил провести. Это было в одном из самых крупных книжных магазинов Москвы. Туда пришли разные люди: пациенты, онкологи, люди, победившие болезнь и те, которые ухаживают за больными родственниками. Это были люди, для которых я и написал книгу.

Жизнь по имени Жанна

Для меня было важным то, что они не просто пришли на встречу, но и решились взять микрофон, рассказать собственную историю.

Мне сложно было поверить в то, что среди них была мать, которая потеряла ребенка от того же диагноза, от которого умерла Жанна. Я понял, что такие встречи важны и нужны. Спасибо всем вам за то, что вы пришли сюда.

«Единственное, что мы могли сделать — это описать то, как все это происходит»

Супруги узнали о диагнозе в 2013 году, когда были в Майами. Дмитрий рассказывает, что сначала был шок, а потом банальные вопросы: почему? за что? что с этим делать? Спустя какое-то время они поняли: «единственное, что мы можем сделать — это описать то, как все это происходит».

— Есть четыре причины, по которым мы решили работать над книгой. Во-первых, это информация. Когда мы столкнулись с болезнью, то не знали, что делать, куда бежать, к каким врачам обращаться, где искать клинику, поддержку.

Вторая причина — это страх. Нам было очень страшно. По статистике, такое может случиться с каждым третьим человеком на Земле. Поэтому в книге я пишу, что рядом есть очень много людей, переживающих подобные ситуации.

Собчак: «Дима Шепелев сделал очень правильно»

Благодарность — третья причина. Огромное количество людей не только в России, но и по всему миру, необыкновенно поддерживали Жанну: писали, звонили, присылали деньги.

И четвертая причина, очень важная для меня, — личная. Воспоминания имеют свойство быстро меркнуть, а мне хотелось сохранить в памяти нашу с Жанной историю.

Моему самому главному воспоминанию с Жанной сейчас три с половиной года. Это наш сын Платон. Я вижу в нашем сыне Жанну каждый день.

Что с деньгами от продаж, которые заработаю я? Я переведу их Первому московскому хоспису, где людям помогают закончить жизнь светло, достойно и без страха.

«Ей хватило сил встать на каблуки, спуститься по лестнице и пойти со мной в театр»

— Она — человек огромной внутренней силы. Жанна обладала удивительным качеством принимать жизнь такой, какая она есть, и никогда на нее не сердиться, не роптать, не завидовать, не быть злой, а благодарить за то, что есть. Это большая работа над собой. Она не родилась такой. Это тот человек, про которого принято говорить: «Сделала себя сама — иногда вопреки, а не благодаря». При всех сложностях, болезнь не вытравила из нее главного — желания нравиться, быть красивой, быть женщиной.

Я помню один из самых ярких эпизодов, который произошел как раз тогда, когда болезнь на какое-то время отступила, подарив несколько коротких месяцев, чтобы наслаждаться жизнью вместе. Поймите, когда ты видишь человека в больничной одежде, ты постепенно к этому привыкаешь. Но шокирует, когда спустя долгое время болезни ты вновь видишь свою жену на каблуках. Ей хватило сил и упрямства, несмотря на шаткость ее здоровья, встать на каблуки, спуститься по лестнице и пойти со мной в театр. Это прекрасный урок жизнелюбия. Пусть это и было очень короткое время.

«Мне очень хотелось скрыть нашу историю»

— Запомнился разговор с Константином Эрнстом — тот самый, после которого был эфир «Пусть говорят». Он сказал мне тогда об очень важных вещах. Публичность — это ответственность. Если вы можете рассказать о какой-то проблеме обществу, если у вас есть пути ее решения, вы обязаны это сделать. После этих слов мы решили все рассказать.

Мне очень хотелось скрыть нашу историю. В первую очередь, из-за Жанны. Мне не хотелось, чтобы ее, первую красавицу страны, всегда такую чистую и светлую, мир увидел другой: в болезни, беззащитной.

Гости вечера спросили Дмитрия также и о взаимоотношениях с родителями Жанны.

— Я никак не собираюсь разруливать ситуацию, которая сложилась, потому что не я ее инициатор. Единственное, чего мне хочется — чтобы ребенка это не коснулось. Точка невозврата была пройдена еще в момент моего знакомства с родными Жанны. Я не хочу говорить об этих людях плохо, но хорошо сказать тоже не могу, поэтому не говорю ничего.