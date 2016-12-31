Лица
«Здравствуй, дедушка Мороз, борода и усики! Ты налоги нам принес? Ждут все белорусики»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию финальную подборку фотожаб 2016 года.
Исполнил ли Дед Мороз прошлогоднюю мечту Лукашенко?
Снега нет и не будет в первые дни января
Байнет шутит о новом налоге для миллионеров
«Русская этика перерастает в травлю»
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
Праздник к нам приходит
Предыдущий выпуск: «Вы просили дождь, я дал вам дождь! Александр Григорьевич, но не в декабре же!»
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