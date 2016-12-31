«Сам хоккейные турниры проводит себе на потеху, а бизнес должен стариков тянуть»

Лукашенко предложил долларовым миллионерам заняться благотвоительностью, Байнет ответил встречными предложениями.

Посещая в пятницу Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, Александр Лукашенко заявил, что бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей:

— Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее). Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется.

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Слова главы государства о благотворительности долларовых миллионеров вызвали дискуссию на открытой площадке talks.by. Лукашенко припомнили и хоккейные турниры, и коттеджи в Дроздах, и внебюджетные фонды. «Салідарнасць» предлагает избранные моменты дискуссии:

«Сам хоккейные турниры проводит себе на потеху, а бизнес должен помимо налогов и ФСЗН еще и стариков тянуть».

«№ счёта для благотворительности, я так понимаю, фонд президента?».

«Я так понимаю, поделись с бюджетом или мы идем к вам?».

«Стоимость коттеджей в Дроздах считается доходом?».

«Только непонятно, чего так скромно?! С нищими обошлись просто — налог на безработицу. А с богатыми что? Вводи налог, вводи, не думай».

«Сдается мне, маячит новый налог: «Налог на миллион долларов».

«А может наше государство наконец повернется в сторону учителей, врачей, детей и стариков, а не ОМОНов, идеологов, БРСМ, всевозможных контролеров, ТВ-показушников, «вертикальщиков» и прочая?».