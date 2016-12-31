Лукашенко одобрил проект Таможенного кодекса ЕАЭС — в качестве основы для переговоров

Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Как следует из опубликованого на Национальном правовом интернет-портале указа № 499 от 28 декабря 2016 года, проект договора одобрен главой государства в качестве «основы для проведения переговоров».

Из документа следует, что на проведение переговоров по проекту договора с правом внесения не имеющих принципиального характета изменений и дополненийуполномочен Государственный таможенный комитет. Это же ведомство уполномочено подписать договор «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

Напомним, что подписание договора в Санкт-Петербурге 26 декабря прошло в отсутствие Александра Лукашенко, саботировавшего саммиты ЕАЭС и ОДКБ.

Накануне белорусский официальный лидер потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС.

— Надо привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционно мыслящих, — заявил Лукашенко в начале декабря.