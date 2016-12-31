«В охрану ресторанов теперь будут стилистов брать?»

Ресторанам в Беларуси планируется дать право определять дресс-код для посетителей. Каких клиентов могут потерять заведения общепита и приемлем ли в кафе спортивный стиль одежды — Завтра твоей страны обсуждает с известным дизайнером Сашей Варламовым.

О нововведении сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

— Думаю, что культуру поведения в ресторанах, кафе тоже нужно постепенно развивать, — приводит БЕЛТА слова чиновницы. — Должен ли себе позволять человек в сланцах и шортах зайти в ресторан, где посетители в одежде для вечерних мероприятий? Наверное, это тоже не очень хорошо.

Ирина Наркевич уточнила, что право определять дресс-код для посетителей объектам общепита планируется предоставить впервые. При этом ресторан должен будет заранее проинформировать посетителя о дресс-коде.

К чему может привести введение дресс-кода в ресторанах и кафе, прогнозирует дизайнер Саша Варламов.

Эксперт отмечает, что сегодня экономика многих стран зависит от развития туризма:

— Это требует демократичного отношения к одежде. Утром турист вышел погулять по городу, ознакомился с достопримечательностями, пообедал в ресторане, а вечером пришел в театр в той же одежде — в шортах, кедах, бейсболке. Даже в театрах, за исключением нескольких знаковых мест, изменились правила, относящиеся к стилю одежды.

Продолжение статьи читайте здесь.