Что можно включить по ТВ в новогоднюю ночь

Если вы хотите избежать попсы и пропаганды.

31 декабря на телеканале «Белсат» в 23.00 покажут документальный фильм об истории создания легендарного музыкального спецпроекта «Народны альбом», а сразу после наступления Нового Года — телеверсию концерта «Народны альбом. 20 год». Позже — выступление группы «Океан Ельзи».

На украинском телеканале 1+1 вечером 31 декабря начнется новогодний «Вечерний квартал». Зрители посмеются над горячими темами уходящего года, над шутками об украинских и зарубежных политиках.

Начало — в 21.15 по минскому времени.

На радио «Эхо Москвы» в 23.07 начнется новогодний эфир с писателем Дмитрием Быковым. В анонсе он обещал «игры, сюрпризы, веселые неожиданности» и интересных гостей (может заехать Виктор Шендерович): «три часа будем оттягиваться, как только возможно».

Видеотрансляция прилагается.