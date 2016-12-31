В первые дни января ожидаются дожди, мокрый снег и плюсовая температура

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

31 декабря ожидается пасмурная погода. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Ветер западный, умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

1 января в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3, максимальная днем -2..+4.

2 января ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине, ожидаются небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед.

Утром и днем местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1, максимальная днем -3..+2.