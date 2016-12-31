10 героев, которые вдохновляли белорусов в 2016-м

Кто весь год не уставал жечь напалмом. Герои года: отважные, благородные, трогательные, а иногда и язвительные – в обзоре «Салiдарнасцi».

Гурков и нокаут чиновникам

Многократный чемпион по муай-тай Виталий Гурков, также известный своей любовью к «Пагоне» и белорусскому языку, в мае мог остаться за бортом очередного чемпионата мира. Чиновники решили уволить спортсмена из Минспорта, а также забрать у него финансирование на поездку в Швецию.

Резонанс от произошедшего был настолько велик, что заставил неравнодушных белорусов начать сбор средств на поездку боксера на чемпионат. Нужная сумма в размере трех тысяч долларов была собрана за считанные часы.

Правда, самому спортсмену воспользоваться ей так и не пришлось – чиновники пошли на попятную и таки выделили средства на поездку. Виталий же попросил передать все собранные деньги в свой родной спортивный клуб «Патриот», чтобы подготовить его началу учебного года, когда к занятиям приступят самые маленькие спортсмены.

Лявон Вольский: лирический герой

Пережив личную трагедию, легендарный музыкант нашел в себе силы, чтобы вернуться на сцену. В конце июля, в разгар парламентской кампании, Вольский собрал в «спальнике» весь цвет Минска.

Осенью он дал серию концертов в Беларуси, а зимой выпустил новый альбом, презентовав его в Вильнюсе.

Скромный патриот Эдуард Пальчис

За судьбой блогера, схваченного спецслужбами соседней страны за антироссийские статьи и переданного для суда в Беларусь, следила вся прогрессивная общественность.

Под маской загадочного Джона Сильвера оказался интеллигентный молодой человек, который достойно держался в суде, отбыв длительное заключение следственном изоляторе. Не теряя чувства юмора, блогер слал весточки на свободу, вызывая все большую поддержку в социальных сетях. В своем последнем слове белорус красноречиво объяснил, что ждет нечестных сотрудников белорусской правоохранительной системы.

После того, как Эдуард в скором времени был освобожден в зале суда, он сказал, что это – заслуга гражданского общества Беларуси и попросил журналистов не считать его героем. Но ведь именно так и ведут себя настоящие герои?

Безбашенные белорусские активисты

По итогам года вспоминаются активисты «Молодого фронта», которые провели ряд ярких акций – например, украсили центральный проспект Минска в цвета национального флага. Или Змитер Дашкевич, который не побоялся прийти 7 ноября на открытие нового памятника Ленину и высказать все, что он думает об этом историческом деятеле.

Отдельно стоит упомянуть неизвестного любителя граффити, который решил довольно дерзко переосмыслить идеологически правильную картинку о белорусско-российской дружбе.

Отзывчивая Екатерина и другие «Имена»

Особого внимания заслуживает новый медиа-проект, который за неполный год своего существования смог помочь десяткам людей – детям, инвалидам и всем тем, кому нужна помощь. Создательница журнала «Имена» Екатерина Синюк предложила белорусам скинуться деньгами через краудфандинг и помочь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Одной из самых обсуждаемых стала ситуация с детьми-инвалидами из минского дома-интерната, которые весили неестественно мало – менее 20 килограмм. Чтобы обеспечить их специальным питанием, читателям журнала удалось собрать около 35 тысяч долларов.

Трезвые экономисты и Кнырович

Героями года, определенно, стоит считать и независимых белорусских экономистов. Ярослав Романчук, Борис Желиба, Леонид Заико, Леонид Злотников и многие другие эксперты, которые в противовес заявлениям высокопоставленных чиновников резали правду-матку о реальном положении дел в белорусской экономике.

Открытием также стала активность белорусского бизнесмена Александра Кныровича, который сначала в Фейсбуке, а затем и на телеэкране начал без излишней осторожности, свойственной многим представителям бизнеса, задавать весьма острые вопросы, адресованные белорусским властям.

Непокорные предприниматели

Уже мало, кто помнит баталии, развернувшиеся в начале прошедшего года на белорусских рынках и торговых центрах.

Предприниматели, недовольные действиями чиновников, массово объявляли забастовки, оставляя свои рабочие места. Временами протест напоминал марафон – митинги то и дело вспыхивали в Витебске, Гомеле и других областных городах. В Минске ипэшники не только выходили протестовать на улицу, но и стучались в двери Министерства по налогам и сборам, вызывая чиновников на ковер.

И хотя явной капитуляции властей им добиться не удалось, предприниматели показали: белорусы умеют бороться за свои права.

Насмешливый белорусский рубль

Хотя за реальные реформы финансовые власти Беларуси взяться так и не решились, денежная единица страны кардинально сменила имидж. Рубль стал больше похож на евро – не только по внешнему виду, но и по своей относительной стабильности.

Порадоваться стоит уже тому, что национальная валюта в 2016 году воздержалась от традиционных скачков. Да еще и дала повод белорусам для шуток над туристами из соседней страны, вынужденных менять российские рубли на белорусские копейки.

Отважные бабушки и дедушки

Настоящими героями прошедшего года можно считать пожилых белорусов, которые провели серию пикетов на площади Свободы в Минске против беззакония в судах и прокуратуре. После этого на пенсионеров начали оказывать давление, вызывать в суды и штрафовать на немалые суммы, однако они не сдались.

«Власти пытаются заставить нас молчать, чтобы мы спрятались в кусты и не высовывались».

Например, 65-летняя бобруйчанка Любовь Санкевич дважды не пустила судебных приставов к себе домой, которые пришли взыскать штраф «за пикет».

– Я не боюсь сказать, что у нас коррумпированная власть. И если бы не было коррупции во власти, то не было бы и меня на площади, – веско заявила она, добавив, что продолжит борьбу за справедливость.

Просто ваши: комментаторы Байнета

Кто-то сознательно избегает чтения комментариев в интернете, а кто-то, напротив, получает от этого удовольствие. Белорусы, комментируя важные события, часто и почти героически попадают в яблочко – язвительно подмечая то, чего явно не хотели бы услышать белорусские чиновники.

Кое-что из недавних обсуждений итогов 2016 года на дискуссионной площадке talks.by – как говорится, на бис.

«Дорогой Дедушка Мороз! Не надо мне никаких подарков. Прошу, сделай так, чтобы наша власть во главе с Александром Лукашенко получала зарплату в 100-150 долларов. И на эти деньги: платила за коммуналку, лечилась в нашей бесплатной медицине, ела, покупала одежду и платила налог на безработицу, когда работы нет. А еще посылала учиться своих детей и внуков в наше бесплатное образование... Всех с наступающим Новым годом!».