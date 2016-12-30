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Экономика
30.12.2016
Марина Светлова
«Перед Новым годом столько оптимизма у наших прогнозистов!»

Совмин расписал темп роста ВВП и курс доллара на ближайшие три года. Байнет восхитился.

Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017 – 2019 годы. Документ опубликован на сайте Совмина.

Итак, каковы же планы правительства?

Темп роста ВВП:

2017 год — 100,2%,

2018 год — 101,4%,

2019 году — 102,2%.

Размер ставки финансирования:

2017 год — 16%,

2018 год — 13%,

2019 года — 10%.

Курс доллара США:

Цена на нефть марки Urals:

2017 год — $ 35 за баррель,

2018 год — $ 42,

2019 год — $ 50.

Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет.

Доходы государственного бюджета:

2017 год — Br18 млрд 235 млн 240 тыс. 867,

2018 год — Br19 млрд 936 млн 503 тыс. 903,

2019 год — Br21 млрд 878 млн 748 тыс. 726;

Расходыгосударственного бюджета:

2017 год — Br16 млрд 739 млн 90 тыс. 345,

2018 год — Br18 млрд 557 млн 228 тыс. 903

2019 год — Br20 млрд 145 млн 888 тыс. 726.

Профицит:

2017 год — 1 млрд 496 млн 150 тыс. 522,

2018 год — 1 млрд 379 млн 275 тыс.,

2019 год — 1 млрд 732 млн 860 тыс.

Отмечается, что финансовая программа «разработана на основе консервативной оценки прогноза социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу. Объем доходов республиканского бюджета на 2018-2019 годы установлен, исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 год».

Правительство также обещает: 

— своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу;

— формирование республиканского бюджета с профицитом в размере не менее 25% от суммы погашения государственного долга в соответствующем финансовом году;

— формирование местных бюджетов без дефицита;

— налоговую нагрузку на экономику на уровне, не превышающем 26% от ВВП;

— повышение эффективности использования бюджетных средств и пр.

«Они что собрались здесь ещё три года сидеть?».

Байнет сразу же отреагировал на цифры, озвученные правительством. Вот что пишут на дискуссионной площадке talks.by.

 «Интересно,а если приказ будет нарушен и рубль к доллару станет 2,5-3, то кого расстреляют за невыполнение приказа: рубль или доллар?».

«Курс (доллара — «Cалідарнасць») верный прогнозируют. Только запятой ошиблись (22,1; 22,4)».

«Перед Новым годом столько оптимизма у наших прогнозистов!».

«Наверное уже начали отмечать!»

«Можно подождать потепления — бабушки усядутся на лавочках возле подъездов — их прогнозы обычно более приближены к действительности».

«Жду отставку правительства: во-первых, это сюрреализм, который даже в таких скромных масштабах не будет реализован, а, во-вторых, те, кто ориентируются на стагнацию страны как на благо, не должны быть во главе нашего государства».

«Кстати забыли в конце добавить: ЕСЛИ ДАДУТ КРЕДИТ».

 «Они что собрались здесь ещё три года сидеть?».

 
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