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Политика
30.12.2016
Светлана Метёлкина
Исполнил ли Дед Мороз прошлогоднюю мечту Лукашенко?

Что принес новогодний волшебник президенту под елочку.

Оказывается, несмотря на свой преклонный возраст, глава государства, как и многие дети, тоже любит помечтать перед Новым годом. В этот раз в качестве новогоднего подарка он заказал среднюю зарплату по стране в 500 долларов.

Интересно, а сбылась ли его прошлогодняя мечта? Принес ли Дед Мороз ему под елочку, как всем остальным хорошим мальчикам, заветный подарок?

Для начала вспомним, чего хотел получить в этом году глава государства.

— Не скрою, мое заветное желание в том, чтобы наступивший год стал прорывным и открыл новый этап развития страны, чтобы мы преодолели негативные последствия мирового кризиса и значительно повысили уровень жизни людей, — разоткровенничался как-то Александр Лукашенко на официальном приеме по случаю старого Нового года.

И с оптимизмом добавил:

— Верю не в чудо, в наши силы и способности.

Увы, как ни прискорбно это констатировать: выполнить заветное желание оказалось не под силу не то, что самостоятельно, а даже с помощью чуда. «Прорывного» года так и не случилось. Скорее наоборот. Растущие цены, падающие зарплаты, умирающие предприятия, толпы безработных... Все это очень мало походило на прорыв.

Хотя нет — прорвало во всех сферах. Только, кажется, не так, как мечтал Лукашенко.

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Впрочем, многие уже тогда говорили, что выполнить заветное желание президента без реформ не под силу даже самому Деду Морозу. Как бы хорошо кто ни вел себя весь год. А еще сильно предостерегали от разного рода манипуляций с увеличением зарплат, напоминая, как несладко аукнулись прошлые «по 500».

Но Александр Григорьевич, как мы знаем, в мечтах себя особо не сдерживает. И если Дед Мороз не спешит радовать его подарком, он сам готов организовать себе праздник. Он, как тот ребенок, который знает, что после килограмма конфет его ждет жуткая чесотка от неминуемой аллергии, но все равно лезет на стул, чтобы достать с верхней полки заветные сладости.

И можно не сомневаться, что достанет и съест. Разница только в том, что съест он, а чесаться будем все мы. Очень уж дорого обходятся нам в последнее время президентские мечты.

 
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