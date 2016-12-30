Фотофакт: След на корпусе реактора для БелАЭС

На официальном сайте БелАЭС появилось фото корпуса реактора, который прибыл на строительную площадку. На защитном кожухе, в который завёрнута деталь, хорошо виден грязный след.

26 декабря поезд, перевозивший корпус реактора для БелАЭС, попал в инцидент. Дирекция БелАЭС заявила, что на станции «Славное» произошло «касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети». Если говорить проще, деталь АЭС столкнулась со столбом.

Этого следа не видно на прежних снимках, потому что до сих пор поезд с корпусом реактора фотографировали только с другой стороны:

В дирекции БелАЭС Еврорадио отказались прокомментировать, осталось ли это пятно после инцидента или появилось каким-то другим образом. Там отмечают, что скорость движения поезда в момент касания с опорой была около 3 км/ч.

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Корпус реактора уже осмотрели представители генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика.

«Никаких повреждений не обнаружено, — сообщают в дирекции станции. — В соответствии с регламентом входной контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, поступающего на АЭС, будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций».