Путин двусмысленно поздравил Лукашенко с Новым годом

Поздравление получилось неоднозначным.

В частности в послании отмечается, что 2016 год «подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свете последних конфликтов слова про «непреходящую ценность российско-белорусской дружбы» выглядят, мягко говоря, двусмысленно. Достаточно вспомнить череду торговых, нефтегазовых и прочих мясо-молочных войн, которые весь год сотрясали белорусско-российские отношения.

Довольно неоднозначно выглядели в поздравлении слова Путина про надежду на «продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве».

Как известно, никаким «наращиванием» в этом году не пахло ни в каком направлении. Даже сам Лукашенко признавался: «Что это за Евразийский экономический союз, если падает товарооборот. Мы и сами понимаем, что это ненормально».

В общем, поздравление вышло двусмысленное. Такой своеобразный «привет» от Путина его белорусскому коллеге, который не захотел засвидетельствовать свое почтение на предновогоднем саммите в Питере.