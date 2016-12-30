Что сделают с Октябрьской площадью сербские застройщики

В СМИ попали фото возможных вариантов застройки Октябрьской площади.

В 2017 году на месте здания музея Великой Отечественной войны начнут строить многофункциональный комплекс. Об этом 21 декабря сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

На днях стало известно, что застройкой займется Dana Holdings, которая строит квартал возле Национальной библиотеки, «Минск-Мир» на месте старого аэропорта и другие жилые комплексы. Компания принадлежит сербским братьям-бизнесменам Боголюбу, Драгомиру, Сретену и Зорану Каричам.

Официальной информации о том, как будет выглядеть здание на Октябрьской площади, пока нет. Архитектурный проект находится на стадии согласования, но в распоряжение редакции Onliner.by попали фотографии распечатки архитектурного предложения.

В составе центра предусмотрены административно-офисные, торговые помещения, ресторан с обзорной террасой, подземный паркинг и стоянка на внутридворовой территории. Ожидается, что здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары.

Байнет не сильно вдохновился новым комплексом. Вот, что можно прочитать в комментариях на сайте под этой новостью:

«На этом месте должен быть ПАРК!».

«Проект похож на областной райисполком. Конечно, нужен парк с большими деревьями, заслоняющими Velcom и саркофаг».

«Делаем ставки! На сколько растянется этот долгострой?».

«Это что? Какая-то смесь дворца культуры городского поселка из 50-х и агроренессанса 2000-х».

«Как можно было доверить строительство компании, которая полностью себя дискредитировала, фактически изуродовала город и обманула людей. Маяк Минска — яркий пример архитектурной убогости».

«В принципе неплохо, но думаю, что конечный результат будет другим».

«Здание вне стиля... Ни плохое, ни хорошее, просто новодел . Да, он вобрал мотивы рядом стоящих зданий, как бы пытаясь затеряться между ними, но это не правильно! Все же это главный проспект, задающий тон городу».

«Хватит уже издеваться над Минском!»