Внешний госдолг Беларуси вырос на 12% с начала года

Белорусские чиновники в 2016 году продолжили накапливать долги.

Согласно данным, опубликованным Минфином Беларуси, общий государственный долг с начала года существенно вырос. В частности, с 1 января по 1 декабря его сумма увеличилась на 3,9 миллиарда неденоминированных рублей или на 12%.

Внешний долг страны за это же время вырос более чем на миллиард долларов, увеличившись с 12,4 до 13,5 миллиарда. При этом правительство активно брало кредиты у Евразийского фонда стабилизации и развития, правительства и банков России, китайских банков, а также Всемирного банка.

Интересно, что ранее критической для белорусской экономики считалась доля внешних займов в размере 25% от объема валового внутреннего продукта, однако позже власти решили упразднить этот норматив. На данный момент размер внешних заимствований превысил отметку в 28% по отношению к ВВП.