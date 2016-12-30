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30.12.2016
Павел Печанько
Как в Гродно со всего СССР приезжали посмотреть польские телепередачи

Вспоминаем в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле».

Салат оливье, мандарины и «Советское шампанское», просмотр кинокомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и программы «Голубой огонек» — вот неизменные атрибуты советского Нового года.

И если «хлеб» в этом наборе кое-как устраивал советских граждан, то в вопросе «зрелищ» находилось некоторое количество «гурманов», желавших разнообразить ассортимент. Желательно, продукцией не отечественного производства.

Следует отметить, что в СССР творчество звезд зарубежной эстрады (за редким исключением) было малодоступным для советских граждан. Спрос на импортные виниловые пластинки был огромен. Как и цены на них: нелегально ввезенные в страну «винилы» доходили в цене до 200 рублей за штуку.

Понятно, купить их в государственном магазине «Мелодия» было невозможно. А о том, чтобы посмотреть выступление «кумиров миллионов» TheBeatlesпо телевизору, не могло быть и речи.

Но, как говорится, если очень хочется, то можно.

Как пишет гродненский краевед Виктор Саяпин, в конце 1960-х жители Гродно имели возможность принимать программу польского телевидения, что «высоко поднимало в масштабах всего Советского Союза статус Гродно, также как и Бреста и некоторых других приграничных городов бывшего СССР, имевших возможность смотреть иностранные телевизионные программы».

Известны случаи, когда жители крупных городов Советского Союза (в т.ч. и Москвы), специально приезжали в Гродно накануне католического Рождества и Нового года, чтобы посмотреть программу польского телевидения.

Ради чего в Гродно ехали люди со всего Советского Союза?

Дело в том, что польское телевидение транслировало концерты популярнейших западных музыкальных групп и голливудские художественные кинофильмы, недоступные в то время большинству советских граждан.

Заинтересовавшись этим фактом, я решил узнать какие-нибудь подробности у своего дяди, который живет в Гродно с 1970-х. Оказалось, что в свое время ему самому довелось принимать таких гостей. Правда, приехали они из Минска. С собой привезли маленький портативный телевизор, работавший в том числе и от аккумуляторной батареи.

Практически все время, которое они провели в Гродно, было потрачено на просмотр польских телепередач. Молодых людей интересовало буквально все: как одевались телеведущие, способ освещения событий в новостных выпусках, музыкальные программы и зарубежный кинематограф.

Здесь следует отметить, что польское телевидение, в отличие от советского, не подвергало продукцию западной киноиндустрии тотальной цензуре. То есть, советские «телетуристы» в Гродно имели возможность также посмотреть ранее увиденные фильмы, но уже без купюр.

Гродненцы и брестчане только смотрели польские телеканалы, но и слушали польские радиостанции (которые по своему формату также были куда свободнее, чем советское радио).

Вспоминая о советском прошлом, мой родственник рассказал один забавный эпизод, связанный с польскими телеканалами в Гродно. Как-то в разговоре с сотрудниками местной телестудии, услышал, что в Гродно приезжали «приобщиться» к западной культуре не только простые советские меломаны.

Оказывается, вплоть до конца 1980-х из Москвы сюда регулярно приезжали сотрудники КГБ. По нескольку недель они мониторили содержание телепередач польских телеканалов. К слову, если обычным жителям Гродно был доступен только один канал — TVP-1, то специально для комитетчиков предоставляли возможность просматривать все польские телеканалы.
Не совсем понятна цель подобного мониторинга (ведь в ПНР наверняка действовала собственная сеть информаторов), но, по словам сотрудника гродненской телестудии, в Гродно чекисты приезжали охотно и готовы были сидеть у телевизора неделями.

 
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