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Политика
30.12.2016
Путин: «Мы никого не будем высылать»

Президент РФ прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов.

По словам Владимира Путина, новые шаги администрации США являются провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений, сообщает сайт Кремля.

Глава РФ добавил, что у России есть все основания для адекватного ответа:

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.

По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.

Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!

Желаю всем благополучия и процветания!».

Напомним, накануне стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции в отношении России из-за кибератак.

 
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