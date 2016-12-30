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Общество
30.12.2016
TUT.BY
Айтишник Комок помилован Лукашенко и уже на свободе

Айтишник Алексей Комок, которому недавно Верховный суд на треть сократил срок, в ночь на 30 декабря вышел на свободу.

Об этом TUT.BY стало известно из нескольких источников. Новость подтвердила его мама, Любовь Комок.

«Мы обращались во все инстанции: судебные органы, генеральную прокуратуру и даже к президенту, так как были не согласны с приговором суда. В результате всех наших обращений приговор был изменен, а в дальнейшем, по указу главы государства, мой сын был помилован. На сегодняшний день претензий со стороны государства к моему сыну нет.

Я хочу сказать огромное человеческое спасибо прежде всего президенту Республики Беларусь и другим должностным лицам, которые не остались безразличны к судьбе моего сына и объективно во всем разобрались, в результате чего мой сын вернулся домой. Леша живой и здоровый, и мы очень рады встретить Новый год вместе!» — сказала Любовь Алексеевна.

«Несвобода Алексея – пятно позора на репутации властей Беларуси»

Сам Алексей, дело которого стало символом начала давления на белорусских айтишников, от комментариев отказался. Вину свою по ст. 233 ч. 3 и ст. 343 он не признал.

Как ранее сообщалось, в конце ноября Верховный суд в надзорном порядке изменил приговор Комку, снизив срок с 6 лет усиленного режима до 4 лет общего.

Комку сняли «группу» — его действия переквалифицированы с ч. 3 ст. 233 УК на ч. 2 ст. 233 УК — незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 УК и ч. 1 ст. 343 УК (Изготовление и распространение порнографии) Комок окончательно получил 4 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как ранее сообщалось, суд Партизанского района города Минска признал Алексея Комка виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) УК Беларуси. Причем именно по части 3 он получил наибольший срок — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Доход, полученный преступным путем, государство оценило в 12,493 млрд неденоминированных рублей (около 816 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).

Отвечая на вопросы журналистов в зале суда, Алексей Комок заявлял, что считает дело полностью сфальсифицированным. Алексей Комок был арестован в январе 2014 года. Комок в момент задержания занимал пост гендиректора российской компании «Интернет-билет», а до этого несколько лет проработал менеджером Viaden Media.

 
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