Россия высылает 35 американских дипломатов

Москва менее чем за сутки придумала, чем ответить США на вновь введенные санкции.

Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов. Речь идет о 31 сотруднике посольства США в Москве и четверых дипломатах из генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

– Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге.

В число ответных мер также входит предложение запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору, отмечает newsru.com.

Лавров выразил надежду, что инициатива подконтрольного ему ведомства будет одобрена в ближайшее время.

При этом ранее появилась информация, что в качестве ответной меры российские власти также решили закрыть англо-американскую школу в Москве, где учатся дети сотрудников посольств США, Британии и Канады. Однако МИД РФ опроверг эти сведения.