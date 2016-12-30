От «не дали проблемам оседлать нас» до «запустили спутник — построим и АЭС»

Лукашенко рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году. «Салiдарнасць» вспомнила, что он желал белорусам последние пять лет.

В пятницу официальный лидер посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, в ходе чего поделился с журналистами не только причинами последних кадровых назначений в своей Администрации («В любом государстве, а мы декларируем социально ориентированное государство, государство для народа, главное – это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика тогда чего-то стоят, если это делается ради людей. Если делается не для людей, то не нужна и такая экономика, и не нужно такое государство народу. Поэтому – все ради людей»), но и рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году.

– Это 500 долларов в среднем (о зарплате по стране, отмечает БЕЛТА). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю... Кто в это не верит – я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет – с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели.

Под занавес 31 декабря на всех экранах страны Александр Лукашенко более детально подведет итоги года, а также озвучит пожелания на 2017-й. Мы же, в свою очередь, вспоминаем, как менялась тематика его традиционных новогодних поздравлений последние пять лет.

2012. «Все хорошо, прекрасная маркиза»

В своем поздравлении президент не обмолвился ни словом о наиболее резонансных событиях года, мимоходом отметив: «Сегодня уже не имеет значения, каким он (год) был. Важно, что он был. Он – наша история: побед и неудач, свершений и разочарований. Его не исправить и не переделать». Несмотря на «неудачи и разочарования» «мы не допустили экономического краха, безработицы, свертывания социальных программ и разлада в обществе. Мы не прогнулись под проблемами. Не дали им оседлать нас. Наперекор всему доказали, что являемся крепкой и сплоченной семьей. Единой и поистине великой нацией! Мы можем и должны этим гордиться!».

Теракт 11 апреля в минском метро, девальвация белорусского рубля на 189%, «молчаливые» акции протеста и судебные процессы над участниками событий 19 декабря 2010 года — события, о которых разговаривали практически на каждой белорусской кухне, но о которых «забыл» упомянуть Александр Лукашенко в своем поздравлении.

2013. Запустили спутник — построим и АЭС

Основной лейтмотив выступления: опасения предыдущего года оказались напрасны — Беларусь идет своим путем; предстоящий год — переломный для экономики, в которой основная ставка будет сделана на ускоренную модернизацию предприятий.

Среди наиболее значимых достижений были названы следующие:

«В уходящем году мы немало сделали для развития нашей страны. Собрали небывалый урожай хлебов. Стали космической державой и замахнулись на строительство собственной атомной электростанции.

Подняли на новый уровень здравоохранение, образование. Возрождали всемирно известные памятники культурного наследия».

2014. Экономика и демография

Лукашенко отметил основные экономические успехи страны за прошедший год: «Мы вплотную подошли к успешному решению демографической проблемы. Впервые после 1990 года обеспечен прирост населения страны. Дан старт суперинновационному проекту – строительству Белорусской атомной электростанции. Собран первый 450-тонный БелАЗ-гигант. Мы построили более 5 миллионов квадратных метров жилья. Наш экспорт продовольствия впервые превысил 5 миллиардов долларов». А если чего-то не добились, то, «значит, сами не слишком старались и напрягались. Значит, сами виноваты».

2015. За мир во всем мире

Лейтмотивом новогоднего поздравления стала тема войны и мира. На фоне происходящих в регионе событий вопрос экономического благополучия отошел на второй план.

«Главная ценность, за которую мы должны благодарить судьбу, — это мир. Мир в наших семьях, в нашей стране, в отношениях между людьми. Уходящий год внезапно и трагически доказал нам подлинную ценность мира. Он показал всем нам — любые житейские проблемы отступают на задний план, начинают казаться мелкими и несущественными тогда, когда рвутся снаряды, свистят пули и льется кровь...

Белорусы хорошо знают цену миру и по сегодняшний день сохраняют особо трепетное отношение к нему. Уверен, каждый из нас желает скорейшего восстановления мира на земле наших братьев. Это искреннее, душевное чувство нашего народа...».

2016. «Не до жиру, быть бы миру»

В этом поздравлении, как и годом ранее, стала тема неспокойной обстановки в регионе.

Лукашенко призвал граждан к сохранению главных ценностей — согласия в обществе, единства народа и суверенитета страны: «За последний год мир не стал спокойнее. От терактов и военных конфликтов гибнет все больше людей. В самых разных уголках планеты все громче голоса тех политиков, кто ставит свои амбиции выше блага народа. Очевидно, что старый миропорядок рушится. Идет новый передел мира, который не принесет людям ничего, кроме бед и страданий. В этой обстановке мы еще острее ощущаем огромную ценность спокойствия, мира и согласия в нашей стране.

В 2015 году у нас прошли президентские выборы. Мы выбирали наш путь, нашу судьбу на ближайшие пять лет... Мы вместе выбрали мир и порядок, спокойствие и предсказуемость, свободу и независимость Беларуси. Сегодня общество ожидает движения вперед. Скажу твердо: Беларусь пойдет путем развития и прогресса...».