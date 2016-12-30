Лукашенко: «Когда миллион долларов в год дохода, почему не заняться благотворительностью?»

В пятницу Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, в ходе которой посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Он подчеркнул, что бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей, и что в данном вопросе имеется положительный зарубежный опыт, сообщает пресс-служба главы государства.

– Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее). Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется.

Лукашенко подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе:

– Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать.