Работники «Белита»: «Стучите во все двери, отстаивайте свои интересы, и вас услышат»

Показательная и позитивная история в Поставах: местные работники смогли отстоять и сохранить свое предприятие.

В конце этого года многие СМИ сообщали об угрозе закрытия завода «Белит» в Поставах, который занимается производством обтирочной ветоши и является резидентом свободной экономической хоны «Витебск». 250 человек могли лишиться работы, поскольку с 1 января 2017 года по новым правилам Евразийского экономического союза для резидентов СЭЗов вводится таможенная пошлина.

Однако накануне Нового Года стало известно, что проблема решена.

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