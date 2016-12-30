Профсоюзы
Работники «Белита»: «Стучите во все двери, отстаивайте свои интересы, и вас услышат»
Показательная и позитивная история в Поставах: местные работники смогли отстоять и сохранить свое предприятие.
В конце этого года многие СМИ сообщали об угрозе закрытия завода «Белит» в Поставах, который занимается производством обтирочной ветоши и является резидентом свободной экономической хоны «Витебск». 250 человек могли лишиться работы, поскольку с 1 января 2017 года по новым правилам Евразийского экономического союза для резидентов СЭЗов вводится таможенная пошлина.
Однако накануне Нового Года стало известно, что проблема решена.
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