Серена Уильямс сказала «Yes» основателю социальной сети Reddit

33-летняя американская теннисистка в ближайшем будущем собирается стать женой 33-летнего бизнесмена в сфере IT Алексиса Оганяна.

О состоявшейся помолвке влюбленные сообщили на сайте reddit.com, создателем которого является Оганян, сообщает Сплетник.

Радостные события в своей жизни она описала в стихах:

«Я пришла домой немного поздно. Меня ждала коробка и карета. Пункт назначения – Рим. Там наши звезды впервые встретились – случайно за одним столом, а теперь круг замкнулся. На этот раз не случайно, а по собственному выбору опустился на одно колено и произнес четыре слова».

«I came home

A little late

Someone had a bag packed for me

And a carriage awaited

Destination: Rome

To escort me to my very own «charming»

Back to where our stars first collided

And now it was full circle

At the same table we first met by chance

This time he made it not by chance

But by choice

Down on one knee

He said 4 words

And

r/isaidyes».

Об отношениях пары стали говорить в прошлом году, но знаменитости не афишировали их – практически не делились совместными фотографиями в соцсетях, поэтому готовящаяся свадьба стала для многих поклонников теннисистки сюрпризом.