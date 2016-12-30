Четыре задачи новому министру образования

От реформ по Болонскому процессу до изменения системы централизованного тестирования — какие основные шаги требуются для реанимации системы образования и сделает ли их недавно занявший кресло министра Игорь Карпенко.

Наладить диалог со студентами

Как показали еще «Марш студентов» и инициатива #студентыпротив, белорусская администрация – на уровне как вузов, так и Министерства образования – пока не научилась вести полноценный диалог со студентами.

«Может, нам нужно быть более агрессивными», — заявлял тогда министр Михаил Журавков, и, похоже, это единственный урок, который он вынес из студенческих выступлений. Игорю Карпенко стоит посмотреть несколько глубже.

Напомним, изначально протесты студентов в конце прошлого года вызвала идея введения в БГУ платных пересдач экзаменов. Казалось бы, тема яйца выеденного не стоит. Платно или бесплатно пересдавать двоечникам экзамены – это совершенно не касается фундаментальных принципов белорусской образовательной политики, систему можно организовать как угодно, не провоцируя студенческое недовольство. И уж тем более опытные люди – ректор или министр – должны уметь так поговорить со студентами, чтобы погасить протест на начальной стадии, а не провоцировать ненужный конфликт.

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