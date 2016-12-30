Первые ответные меры России на санкции США

О них разузнал телеканал CNN.

Российские власти распорядились закрыть Англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном Бору в качестве ответа на введенные накануне санкции США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного о ситуации американского чиновника.

В Англо-американской школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, отмечает «Дождь».

Накануне стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала: ответные меры на новые санкции США будут объявлены в пятницу, 30 декабря.

— Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально, — написала она на своей странице в фейсбуке.