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30.12.2016
Салiдарнасць
Первые ответные меры России на санкции США

О них разузнал телеканал CNN.

Российские власти распорядились закрыть Англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном Бору в качестве ответа на введенные накануне санкции США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного о ситуации американского чиновника.

В Англо-американской школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, отмечает «Дождь».

Накануне стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала: ответные меры на новые санкции США будут объявлены в пятницу, 30 декабря.

— Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально, — написала она на своей странице в фейсбуке.

 
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