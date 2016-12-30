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30.12.2016
Салiдарнасць
Верховный суд объяснил приговор по делу о педофилии

Суд не имеет право выйти за рамки предъявленного обвинения.

28 декабря 2016 года Cудебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Его судили в закрытом режиме и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Байнет остро отреагировал на приговор Давыдовичу по делу о педофилии.

Пресс-служба Верховного суда опубликовала разъяснения по резонансному делу.

Как следует из разъяснения, «изначально Давыдович обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.167, ст.168, ч.2 ст.233, ч.2 ст.424, ч.2 ст.427 УК. Однако в ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель предъявил Давыдовичу новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных только ст.168, ч.2 ст.233 УК.

В соответствии с ч.1 ст.301 УПК судебное разбирательство уголовного дела проводится только в отношении обвиняемого и лишь по тому обвинению, которое ему предъявлено в установленном УК порядке.

Согласно ч.3 ст.9 Уголовного Кодекса Республики Беларусь Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего это деяние, обратной силы не имеет».

Исходя из этого, приговор Давыдовичу не может быть более строгим: «Суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, не может изменить квалификацию преступления и применить статью УК, предусматривающую более строгое наказание. Нельзя применить статью с более суровым видом наказания, с большей минимальной или максимальной санкцией, а также предусматривающую дополнительное наказание или связанную с более строгим режимом отбывания наказания».

 
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