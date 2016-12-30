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Комментарии
30.12.2016
Салiдарнасць
«У меня нет ни одного ответа. Есть вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так не похож на все подобные аварии?»

Своими выводами делится историк, публицист, инженер-авиаконструктор Марк Солонин. Плюс всплывает новая проблема.

Накануне в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой журналистам сообщили первые итоги работы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы самолета Ту-154, произошедшей ранним утром 24 декабря в районе Сочи.

«Там было сказано много разных странных слов, например, глава комиссии министр транспорта Соколов заявил: «Очевидно, что работа техники была нештатной», но, по мнению начальника Службы безопасности полетов авиации ВС генерала Байнетова, «очевидных отказов техники, согласно предварительным данным, нет», – пишет у себя в блоге известный инженер-авиаконструкор. – Поэтому не станем отвлекаться на слова, а сосредоточимся на оглашенных цифрах – тем более, что это первые сколь-нибудь достоверные цифры (самолет, хотя и является пассажирским по «происхождению», числился в составе ВВС, и поэтому информации о параметрах его полета в системе ФлайтРадар не было).

Итак, «максимальная высота, на которую поднялся лайнер, составила 250 метров при скорости 360-370 км/час... обнаружены и подняты 12 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, 19 тел и 230 фрагментов тел погибших». Фотографии обломков в большом количестве выложены в Сети: разорванная в клочья обшивка фюзеляжа, скрученные винтом силовые шпангоуты, оторванные куски корневой (т.е. самой прочной) части крыла, разорванные «по мясу» рычаги какого-то механизма, сечением в хороший рельс... Это все результаты падения на воду с высоты 250 метров на скорости 370 км/час? И человеческие тела, отделенные от встречи с водой силовой конструкцией фюзеляжа, затем амортизирующей удар декоративной обшивкой салона, затем толстыми креслами, от такого падения превратились во «фрагменты»? Так бывает?

Для ответа на последний вопрос обратимся к Википедии, статья Water Landing («посадка на воду»). Там аккуратно собраны краткие описания трех десятков случаев посадки (падения) на воду пассажирских самолетов.

Обстоятельства аварии – самые разные. Иногда это была вполне осмысленная, управляемая экипажем попытка спасти терпящий бедствие самолет. Одна из самых знаменитых (о ней даже художественный фильм снят) историй – «чудо на Гудзоне», когда 15 января 2009-го огромный аэробус А-320, взлетая с аэропорта Нью-Йорка, попал на взлете в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился.

Самолет не разрушился, 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро – серьезные травмы. Посадочная скорость аэробуса, имевшего взлетный вес, была, вероятно, в диапазоне 230-250 км/час – это, конечно же, меньше, чем 370 (а по кинетической энергий так и вдвое меньше), но и результат никак не похож на «2000 обломков».

Иногда столкновение с водной поверхностью было внезапным/вынужденным. Так, сюжетом для фильма ужасов может стать история, произошедшая 23 ноября 1996 года с Боингом-767 эфиопских авиалиний.

Самолет был захвачен угонщиками, причем такими тупыми, которые затеяли драку с экипажем в кабине воздушного судна. В результате самолет врезался в воды Индийского океана в полетной конфигурации (с невыпущенными закрылками), на большой скорости и вращаясь вокруг продольной оси.

Машину разорвало на три части; пассажиры, оставшиеся безо всякого руководства, в панике начали надувать спасательные жилеты и это помешало большинству из них выбраться наружу из тонущих обломков. Погибло 125 человек из 175, бывших на борту. Но и в этом прискорбном случае люди не превращались во «фрагменты тел».

Страшно не повезло пассажирам, которые 9 февраля 1982 года поднялись на борт «Дугласа» DC-10 японских авиалиний. При заходе на посадку в аэропорту Токио командир экипажа в припадке безумия выключил двигатели и перевел самолет в пикирование. На скорости порядка 240 км/час самолет врезался в воду, при этом оторвалось правое крыло и носовая часть фюзеляжа; из 174 человек, находившихся на борту, погибло 24.

По меньшей мере три аварии произошли с самолетами советского производства. 21 августа 1963 года после выработки топлива пассажирский Ту-124 благополучно приводнился на Неве, счастливо увернувшись от всех мостов. 7 августа 1980-го Ту-154 румынской авиакомпании промахнулся мимо посадочной полосы и рухнул в море у берегов Мавритании, 1 человек погиб, 167 остались живы. 11 июля 2011-го в небе над поселком Стрежевой у пассажирского Ан-24 загорелся один из двух двигателей; самолет упал в воды реки Обь, при этом оторвалась хвостовая часть фюзеляжа и сам горящий мотор. Из 37 человек, находившихся на борту, 7 погибли, 20 получили травмы различной тяжести».

В итоге автор подытоживает: «У меня нет ни одного ответа. Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?».

Тем временем Газета.Ру поднимает другую проблему, связанную с катастрофой:

«Гибель Ту-154 над Черным морем, унесшая жизни 92 человек, стала едва ли не самой резонансной авиакатастрофой в России за последние годы.

К этому привело сразу несколько факторов. Военный борт, шесть десятков музыкантов крупнейшего художественного коллектива России и цель назначения — Сирия, где Россия участвует в войне против террористов, выделяют случившуюся катастрофу среди тех, что происходят с гражданскими самолетами. Гибель лайнера стала причиной множества споров — о необходимости участия России в сирийской войне, о надежности отечественных самолетов и даже о том, как быть с теми, кто «неправильно» отреагировал на трагедию в соцсетях.

«Русская этика перерастает в травлю»

Однако произошедшее над Черным морем высветило, а благодаря резонансу, возможно, и поднимет на новый уровень другую, не лежащую на поверхности проблему — в России не обнародуются результаты расследования военных авиакатастроф».

 
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«У меня нет ни одного ответа. Есть вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так не похож на все подобные аварии?»
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