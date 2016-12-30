В Беларуси на Новый год ожидается мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

30 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северной половине страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), слабый гололед.

В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем составит -3..+2°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

31 декабря ожидается преимущественно по северо-востоку страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем в отдельных районах по Витебской области сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от -5 до +1°С, максимальная днем -2..+4°С.

1 января в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.