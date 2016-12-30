Прогноз на 2017-й: «Доллар вряд ли будет стоить больше трех рублей»

Журналисты продолжают выяснять у экспертов, сколько будет стоить доллар в конце 2017 года.

— С переходом на плавающий курс прогнозы становятся скучнее и однообразнее, — комментирует TUT.BY Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC. — Скорее всего, никаких значительных потрясений ни в лучшую, ни в худшую сторону нас не ждет, а значит, обменный курс будет во-многом определяться 10%-й инфляцией. Небольшое влияние заложу еще и на то, что в будущем году белорусы перестанут такими темпами сдавать валюту, а значит, курс опустится чуть больше чем на 10 процентов инфляции. Это базовый сценарий.

Не исключен вариант, когда долговые проблемы в экономике и банковской системе, а также значительный внешний долг приведут к валютному кризису, тогда курс сложно будет предсказать. Но думаю, что даже в этом маловероятном сценарии доллар вряд ли будет стоить больше трех рублей.

Как отмечает портал, на ближайший год пессимизма у прогнозистов стало меньше. Большинство сходится во мнении, что корректировка будет на уровне желаемой инфляции в 9−10%. При этом оптимизм зиждется на поправке, что власти не включат печатный станок для достижения зарплаты «всем по 500».