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Общество
29.12.2016
TUT.BY
«Я не хочу сокращать финансирование «Белсата», но должен»

Министерство иностранных дел Польши вынуждено сократить финансирование телеканала «Белсат». Эти средства будут направлены на открытие новых консульств и поддержку сирийских беженцев.

Об этом глава ведомства Витольд Ващиковски сообщил польскому телеканалу TVN 24.

Витольд Ващиковский. Фото: wpolityce.pl

По словам Ващиковского, правительство Польши не является владельцем телеканала и «Белсат» мог бы поискать себе других доноров.

«В настоящее время мы увеличили консульские функции. Мы должны открывать новые консульства, создать в будущем году колл-центр для поляков, живущих в Великобритании», — рассказал Ващиковский о том, куда планирует министерство направить ранее выделявшиеся телеканалу средства.

«У нас также есть договоренность с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение Polonia Культура», — напомнил он.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале месяца.

Директор телеканала Агнешка Ромашевская заявила, что это приведет фактически к уничтожению телеканала.

В свою очередь Ващиковский отметил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». По его мнению, эту нишу должен занять польскоязычный канал Polonia.

«Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране. Они будут смотреть на Польшу, как мы „за коммуной“ смотрели на Запад», — уверен глава польского МИД.

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».

TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИД и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.

 
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