Бездомные нарядились в костюмы Деда Мороза

Скандал вокруг телеканала 1+1: как он связан с Администрацией президента Украины? Последние секунды перед крушением ТУ-154. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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