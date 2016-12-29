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Бездомные нарядились в костюмы Деда Мороза
Скандал вокруг телеканала 1+1: как он связан с Администрацией президента Украины? Последние секунды перед крушением ТУ-154. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».
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