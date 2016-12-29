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Зацепило!
29.12.2016
Алена Антонова
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС

Зацепило! Белорусам обещают, что АЭС в Островце сможет выдержать ураганы, землетрясения и падение самолета. У тех, кто читает новости, связанные со строительством станции, эти слова скорее вызовут иронию.

В интервью БЕЛТА профессор, заведующий лабораторией Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Кувшинов рассказал о том, что БелАЭС будет оснащена самой современной системой безопасности.

 - Белорусская АЭС сможет выдержать ураганы, землетрясения, наводнения, внешние взрывы, падение самолета. Будут предприняты все необходимые и исчерпывающие меры для выстраивания современной системы безопасности, - заявил Вячеслав Кувшинов.

Хотелось бы верить профессору, но его слова вызывают лишь иронию. И вот почему.

1. Нота протеста от Литвы

Интервью с профессором было опубликовано в тот же день, когда Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС.

В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.

2. Два инцидента с корпусом реактора

Напомним, при доставке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации отдела информации и общественных связей БелАЭС, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден.

Решение о замене корпуса реактора было принято после того, как летом этого года при установке корпуса для будущего реактора белорусской АЭС тот сорвался и упал с пятиметровой высоты. Позже официальные лица опровергли эту информацию, сообщив, что никакого падения не было, а корпус лишь «проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей».

- История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма "Симпсоны", - заявил по поводу последнего инцидента с корпусом в интервью Еврорадио эколог, физик-ядерщик Андрей Ожаровский. - Столько было несуразиц, ошибок. Нигде так не было. Сказать, что сейчас с корпусом, нельзя.

Эксперт обратил внимание на то, что руководством БелАЭС не было представлено никаких фото и видеодоказательств по первому корпусу.

- Опять сначала написали журналисты, а потом уже начала говорить дирекция. Снова надеялись всё скрыть.

3. Руководство БелАЭС борется с утечкой информации со стройплощадки

В правоте слов Ожаровского сомнений нет. Ведь после ряда разоблачений и скандалов на Белорусской АЭС, связанных с падением реактора и гибелью людей, руководство станции приняло беспрецедентные меры в отношении персонала и против утечек информации со стройплощадки о происшествиях и нарушениях.

Несколько источников сообщили БелаПАН о том, что персоналу, задействованному на строительстве Белорусской АЭС, запрещено брать с собой на место работы мобильные телефоны.

Это якобы является реакцией руководства строительства на инцидент с падением с высоты корпуса реактора первого энергоблока. Тогда один из работников сфотографировал этот инцидент своим мобильным телефоном.

Кроме того, местные активисты, выступающие против строительства АЭС, с 2009 года находятся под пристальным наблюдением местного КГБ. Об этом заявил лидер общественной кампании «Островецкая атомная — это преступление» Николай Уласевич.

И как после этого верить словам профессора Кувшинова о безопасности БелАЭС?

 
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