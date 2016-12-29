Лукашенко объяснил, почему назначил нового главу Госпогранкомитета

Глава государства также сообщил, что Мальцева не выгнал.

Назначая Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета, Александр Лукашенко объяснил свой выбор.

- Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для Вас тайн в пограничных войсках нет, - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Также президент призвал «все оптимизировать».

- Все, что вы сэкономите, останется у вас - никто не заберет, - пообещал Александр Лукашенко.

Кроме того, главы государства отметил заслуги бывшего главы ГПК Леонида Мальцева:

- Мы же Мальцева не выгоняем. Он отдал очень много стране. Его надо всегда использовать для дела.