Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Я не хочу сокращать финансирование «Белсата», но должен»
Бездомные нарядились в костюмы Деда Мороза
Лукашенко объяснил, почему назначил нового главу Госпогранкомитета
Кто ответит за отравление газом работниц слуцкого кафе
Подросток, устроивший бойню в торговом центре, признан вменяемым
Семашко установил срок для решения нефтегазового вопроса
Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС
Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси
«В 2017 году стоит задача организации людей для защиты своих прав»
В МИДе России предложили главреду Regnum подать в суд на самого себя
На последних в 2016 году торгах рубль ослаб ко всем валютам
Перенос рабочих дней в 2017 году
Прорывы и провалы: чем порадовало и огорчило белорусов государство для народа
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»
«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»
Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков
Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ
«Лукашенко таких любит»
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»
Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
«История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Политика
29.12.2016
Салiдарнасць
Лукашенко объяснил, почему назначил нового главу Госпогранкомитета

Глава государства также сообщил, что Мальцева не выгнал.

Назначая Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета, Александр Лукашенко объяснил свой выбор.

- Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для Вас тайн в пограничных войсках нет, - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Также президент призвал «все оптимизировать».

- Все, что вы сэкономите, останется у вас - никто не заберет, - пообещал Александр Лукашенко.  

Кроме того, главы государства отметил заслуги бывшего главы ГПК Леонида Мальцева:

- Мы же Мальцева не выгоняем. Он отдал очень много стране. Его надо всегда использовать для дела.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?
«Увольнение Лукашенко серьезно обсуждается кремлевскими стратегами»
«Нужно на заправке поговорить насчет моей справедливой цены на бензин»
Опять окамволились
Сын милицейского идеолога: «Жру в ресторане, когда в стране голодно»
Как Виктор Кислый перестал быть белорусом
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY