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29.12.2016
Салiдарнасць
Кто ответит за отравление газом работниц слуцкого кафе

Перед судом предстанут директор общества с ограниченной ответственностью и техник по наладке и испытаниям.

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о гибели двух женщин в Слуцке, сообщается на сайте Следственного комитета.

Трагедия произошла 5 февраля 2016 года. В помещении пищеблока одного из кафе были обнаружены тела двух женщин, 1971 и 1975 годов рождения. Кафе работало по спецзаказу, женщины готовили блюда для мероприятия, запланированного на вечер того же дня.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть женщин наступила от острого отравления угарным газом.

Проведенным расследованием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, житель Слуцка, 1974 года рождения, в период с 2012 по 2016 год не обеспечил проведение технического обслуживания расположенного в кухне кафе газового водогрейного котла с открытой камерой сгорания. Кроме того, в 2015 году и в 2016 году не обеспечил обслуживание и проверку систем дымоудаления и вентиляции для безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

При этом использование газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции не прекращалось при их заведомо неисправном состоянии и несоответствии требованиям эксплуатационной и нормативно-технической документации.

За несколько дней до трагической гибели работниц кафе при работе на кухне 40-летняя потерпевшая несколько раз теряла сознание, в связи с чем вызванной бригадой скорой медицинской помощи ей оказывалась неотложная помощь, о чем было известно директору кафе. Также жалобы на плохое самочувствие в связи с неисправным состоянием газоиспользующего оборудования поступали от работников руководителю и раньше, однако были оставлены без должного внимания.

Действия жителя Слуцка квалифицированы следствием по ст. 428 Уголовного кодекса.

Кроме того, в ходе расследования трагедии были выделены материалы проверки, на основании которых возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 427 Уголовного кодекса – в отношении техника по наладке и испытаниям испытательной лаборатории УП «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «БДПО», жителя Слуцка, 1955 года рождения.

По данным следствия, мужчина, в обязанности которого входило проведение проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, в 2013 и 2014 годах при проверках в вышеупомянутом кафе внес ложные сведения в акты проверок.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

 
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