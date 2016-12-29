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29.12.2016
Meduza
Путин объявил о перемирии в Сирии

Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали соглашение о прекращении огня.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны. Группировки оппозиции, которые отказались присоединиться к прекращению огня, будут считаться террористическими. «Медуза» рассказывает главное о перемирии в Сирии.

Военнослужащий ВС РФ во время операции по разминированию Алеппо. 23 декабря 2016 года. Фото: Тимур Абдуллаев / NewsTeam / ТАСС / Scanpix / LETA

Перемирие начнет действовать в 0:00 30 декабря по местному времени.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве России, Турции и Ирана; оно стало результатом двухмесячных переговоров между сирийским правительством и повстанцами. Как заявил Владимир Путин, также приняты: документ о мерах по контролю над режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Гаранты соблюдения перемирия — Россия и Турция. Они поддерживают в конфликте разные стороны: РФ — Башара Асада, Турция — некоторые силы внутри вооруженной оппозиции. Турецкие власти подтвердили заключение договора о прекращении огня и уточнили, что на время перемирия должны прекратиться все боевые действия, в том числе бомбардировки и авиаудары. Перемирие не распространяется на территории, подконтрольные боевикам «Исламского государства».

По данным Минобороны, к перемирию присоединились семь вооруженных групп оппозиции.Их общую численность Шойгу оценил в 62 тысячи человек — это «основные силы вооруженной оппозиции», контролирующие значительную часть территории Сирии. На встрече с Путиным министр назвал только одну из них — «Ахрар аш-Шам», — но вскоре ведомство опубликовало полный список. «Ахрар аш-Шам», насчитывающая 80 отрядов, вооруженная танками и артиллерией, оказалась из них самой крупной.

Некоторые из присоединившихся к договору групп входят в Свободную армию Сирии — крупнейшее объединение повстанцев. Об ее участии в перемирии Reuters сообщил один из руководителей армии. Представители сирийского правительства утверждают, что соглашение не распространяется только на воюющих в Сирии боевиков «Исламского государства» и «Фронта ан-Нусра» (связан с «Аль-Каедой»). По словам Сергея Шойгу, группировки, не присоединившиеся к соглашению, будут также считаться террористическими.

Переговоры с повстанцами велись на фоне штурма Алеппо правительственными войсками.Восточные районы города, которые контролировались оппозицией, с середины 2016 года были взяты в блокаду. В бомбардировках Алеппо и в наступлении участвовали российские войска. Город полностью перешел под контроль Асада в конце декабря; повстанцы и их сторонники эвакуированы в районы, которые по-прежнему контролирует оппозиция.

В переговорах по сирийскому урегулированию не участвуют США.Договоренность об эвакуации повстанцев из Алеппо, как и последовавшее перемирие, была достигнута при участии РФ, Ирана и Турции. При этом сообщалось и дальнейших планах трех стран по урегулированию в Сирии. Так, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что три страны договорились разделить Сирию на условные зоны влияния и согласились, что Башар Асад останется у власти как минимум на несколько лет.

 
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