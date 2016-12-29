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29.12.2016
Салiдарнасць
Подросток, устроивший бойню в торговом центре, признан вменяемым

Завершено расследование уголовного дела об убийстве в ТЦ «Новая Европа» в Минске.

Об этом сообщает Следственный Комитет.

В ходе следствия установлено, что 8 октября 2016 года около 17:30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой. Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра.

Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.

Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции, что позволило предотвратить дальнейшие жертвы.

В ходе следствия выяснилось, что подросток готовился совершить убийства 7 октября в вузе, в котором учился. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них.

Осуществить задуманное ему не удалось, так как он случайно задел рычаг тормоза бензопилы, и произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, и подросток ушел.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Психолог: «Через нападение на людей юноша хотел, чтобы узнали, как он страдает»

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней – заключение под стражу.

 
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