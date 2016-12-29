Сыновья Лукашенко снова появились перед камерами с семьями

Дмитрий Лукашенко посетил Жодинский социально-педагогический центр, а Виктор Лукашенко съездил в детский дом семейного типа в Шкловском районе. Сыновей президента сопровождали их семьи.

Глава президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко в рамках традиционной рождественской акции «Наши дети» отправился в Жодинский социально-педагогический центр

Его сопровождала жена и три дочери

Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью Коваленко из Шкловского района

Телеканал СТВ снял сюжет, как Виктор Лукашенко с женой и детьми водят хороводы в гостях у семьи Коваленко в Шкловском районе. Как сообщает СТВ, Виктор Лукашенко привез детям игрушки, сувениры и сладости.