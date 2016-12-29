Общество
Сыновья Лукашенко снова появились перед камерами с семьями
Дмитрий Лукашенко посетил Жодинский социально-педагогический центр, а Виктор Лукашенко съездил в детский дом семейного типа в Шкловском районе. Сыновей президента сопровождали их семьи.
Глава президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко в рамках традиционной рождественской акции «Наши дети» отправился в Жодинский социально-педагогический центр
Его сопровождала жена и три дочери
Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью Коваленко из Шкловского района
Телеканал СТВ снял сюжет, как Виктор Лукашенко с женой и детьми водят хороводы в гостях у семьи Коваленко в Шкловском районе. Как сообщает СТВ, Виктор Лукашенко привез детям игрушки, сувениры и сладости.
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