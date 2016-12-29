Александр Глеб назвал дочку в честь себя

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Семашко установил срок для решения нефтегазового вопроса
Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета
Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС
Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси
«В 2017 году стоит задача организации людей для защиты своих прав»
В МИДе России предложили главреду Regnum подать в суд на самого себя
На последних в 2016 году торгах рубль ослаб ко всем валютам
За время правления Ким Чен Ына в КНДР казнили 340 человек
Перенос рабочих дней в 2017 году
Прорывы и провалы: чем порадовало и огорчило белорусов государство для народа
Система торможения помогла спасти многих людей при нападении на берлинскую ярмарку
Как учительница из Чаусов убедила детей отложить гаджеты и пойти в «крылатый дозор»
Мать Керри Фишер скончалась спустя сутки после смерти дочери
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»
«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»
Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков
Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ
«Лукашенко таких любит»
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»
Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
«История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Лица
29.12.2016
Татьяна Шахнович, kp.by
Александр Глеб назвал дочку в честь себя

Светлана и Александр Глеб назвали дочку Александрой. По признанию пары, малышка взяла от них все самое лучшее.

- У нас родилась миниатюрная кукольная девочка, вес 3320 грамм, рост 52 сантиметра. Назвали Александрой, - рассказала «Комсомолке» Светлана Глеб, пояснив, что имя еще до родов предложила она - в честь мужа. - Мне очень нравится. К тому же первую дочку тоже зовут на «А» - Анастасия. Я предложила, а Саша поддержал. Мы думали и про другие имена, но, представляя нашу дочурку, каждый раз возвращались к имени Александра.

Первое совместное фото Александра и Александры Глеб. Фото: семейный архив.

Чтобы не путаться, договорились: муж - Саша, доченька - Сашенька. Пока трудно определить, на кого похожа, но Сашенька взяла от нас самое лучшее. Она у нас брюнетка и самая любимая девочка на свете!

Напомним, Александра Глеб появилась на свет 27 декабря в 6-м минском роддоме.

Новый год звездная семья планирует встретить дома в кругу самых близких людей.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?
«Увольнение Лукашенко серьезно обсуждается кремлевскими стратегами»
«Нужно на заправке поговорить насчет моей справедливой цены на бензин»
Опять окамволились
Сын милицейского идеолога: «Жру в ресторане, когда в стране голодно»
Как Виктор Кислый перестал быть белорусом
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY