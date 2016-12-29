Александр Глеб назвал дочку в честь себя

Светлана и Александр Глеб назвали дочку Александрой. По признанию пары, малышка взяла от них все самое лучшее.

- У нас родилась миниатюрная кукольная девочка, вес 3320 грамм, рост 52 сантиметра. Назвали Александрой, - рассказала «Комсомолке» Светлана Глеб, пояснив, что имя еще до родов предложила она - в честь мужа. - Мне очень нравится. К тому же первую дочку тоже зовут на «А» - Анастасия. Я предложила, а Саша поддержал. Мы думали и про другие имена, но, представляя нашу дочурку, каждый раз возвращались к имени Александра.

Первое совместное фото Александра и Александры Глеб. Фото: семейный архив.

Чтобы не путаться, договорились: муж - Саша, доченька - Сашенька. Пока трудно определить, на кого похожа, но Сашенька взяла от нас самое лучшее. Она у нас брюнетка и самая любимая девочка на свете!

Напомним, Александра Глеб появилась на свет 27 декабря в 6-м минском роддоме.

Новый год звездная семья планирует встретить дома в кругу самых близких людей.