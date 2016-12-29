5 любопытных фактов о новом вице-премьере Беларуси

Василий Жарко, назначенный вице-премьером Беларуси, за годы государственной службы снискал славу весельчака и любителя дорогой недвижимости. «Салiдарнасць» вспоминает, почему.

1. Министр здравоохранения без особой тяги к медицине

Белорусские СМИ не раз обращали внимание, что этот чиновник никогда не был передовиком в медицинской сфере. Известно, что Василий Жарко в свое время лишь со второй попытки поступил в медуниверситет. Практиковал медицину он относительно недолго – в последний раз это было еще в советское время. Также журналисты не нашли ни одного упоминания о его медицинских исследованиях.

Тем не менее это не помешало министру занимать свою должность рекордный срок – с 2006 по 2016 год, то есть, более десяти лет!

2. Владелец элитной недвижимости

Как выяснила в 2015 году «Наша Ніва», Жарко владеет огромным коттеджем, расположенном в лесу за Национальной библиотекой. Прежде чем построить роскошный дом, чиновник получил земельный участок на 15 соток по специальному решению Мингорисполкома.

Кроме того, сообщалось, что ранее семья чиновника приобрела трехкомнатную квартиру в новом доме в Дроздах, рыночная стоимость которой составляла около 500 тысяч долларов.

3. Сравнил Беларусь с Канадой, рассмешив Байнет

В 2016 году тогдашний министр здравоохранения допустил излишне оптимистичную оценку состояния белорусской медицины.

– Глобальным приоритетом Беларуси в области здравоохранения является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. По доступности медпомощи мы занимаем первое место в мире, деля его с Брунеем и Канадой, – заявил он в одном из интервью.

Белорусские интернет-пользователи, ухватившись за фразу, подняли Василия Жарко на смех. «В какой стране он живет?», – задавались вопросом журналисты. «Он имел ввиду пациентов лечкомиссии», – язвительно отвечали комментаторы.

4. Обещал повысить зарплаты, но «забыл»

В начале 2014 года работники скорой помощи начали сбор подписей под петицией о недопустимых условиях труда к Александру Лукашенко и Василию Жарко. В итоге им повысили тарифную ставку, но зарплаты увеличились так незначительно, что многие даже не заметили этого факта.

В июне Василий Жарко пообещал, что зарплаты белорусских врачей повысятся осенью.

– К осени мы достойно повысим зарплату, и она будет значительно выше, чем теперешняя, – сказал министр.

Однако когда в октябре медики заглянули в расчетки, то повышения зарплаты не обнаружили.

5. Зачистил аптеки от импортных лекарств

Два года назад чиновник взялся защищать белорусские аптеки от импортных лекарств. В итоге лаборатории по проверке качества лекарственных средств просто прекратили принимать импортные медикаменты, у которых есть белорусские аналоги. Так из аптек исчезли многие импортные препараты, в том числе сердечные.

В результате граждане уже два года «лечатся белорусским», не имея доступа к оригинальным препаратам.