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Политика
29.12.2016
Семашко установил срок для решения нефтегазового вопроса

Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. И заверил: переговорный процесс активно продолжается.

— Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти, — цитирует слова Владимира Семашко БЕЛТА.

Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.

— Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года, — заверил Владимир Семашко.

Отметим, что решение по нефтегазовому вопросу серьезно затянулось.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта, который действует на период 2015—2016 годов. То есть цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

В октябре стороны объявили о достижении компромисса. Однако ситуация  так и не была урегулирована. Стороны неоднократно заявляли о том, что до нового года решение все же будет найдено. Однако не сложилось. Как можно судить из заявления Владимира Семашко, теперь  власти возлагают надежды на первый квартал.

 
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