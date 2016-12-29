Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета

Им вместо снятого на днях с должности генерал-полковника Леонида Мальцева стал генерал-майор Анатолий Лаппо. Соответствующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

С 2014 года Анатолий Лаппо работал заместителем председателя Государственного пограничного комитета Беларуси.

Лаппо Анатолий Петрович родился 24 мая 1963 года в д.Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 году окончил Голицынское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е.Ворошилова, в 2001 году — Академию федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 1981 по 1992 год проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта — начальника штаба погранкомендатуры.

В период с 1992 по 2008 год на различных должностях проходил службу в Сморгонском пограничном отряде, с 2004 года являлся начальником этого отряда. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника главного оперативного управления Государственного пограничного комитета Беларуси, а затем — заместителя председателя Госпогранкомитета - начальника главного управления материально-технического обеспечения. С 2014 года работал заместителем председателя Государственного пограничного комитета Беларуси.

Генерал-майор. Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль «За боевые заслуги», медали «За безупречную службу» І и ІІ степени, орден «За службу Родине» ІІІ степени.

Напомним, сегодня стало также известно о назначении Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси.