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29.12.2016
Салiдарнасць
Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС

Почему удар реактора о столб может быть опасен?

В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о еще одном инциденте с корпусом реактора на Белорусской атомной электростанции.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

МИД Литвы просит тщательным образом расследовать этот инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) о результатах расследования.

В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.

Напомним, при доставке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден.

Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года.

Почему удар реактора о столб может быть опасен?

«Если удар о корпуса реактора о столб пришелся по патрубкам, корпус реактора мог быть серьезно поврежден и прийти в негодность, — пишет на сайте charter97 российский инженер-физик, участник белорусской антиядерной кампании Андрей Ожаровский. — Спешить с установкой такого битого реактора — преступно».

Он обращает внимание, что несмотря на многочисленные требования, фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие произошедшее, опубликованы не были.

«Спешка, нарушение инструкций, небрежность стали своего рода «фирменным стилем» росатомовской стройки в Беларуси. Атомщики торопятся и сейчас, заявляя о готовности начать монтаж реактора до проведения полного обследования битого второго корпуса, который, возможно, серьезно поврежден из-за столкновения с железнодорожным столбом при транспортировке».

Почему столкновение со столбом могло серьезно повредить корпус реактора?

Во-первых, на фото транспортировки корпуса реактора можно заметить, отсутствие какого-либо «защитного металлического транспортного кожуха», о котором говорится в официальном сообщении атомщиков, отмечает Андрей Ожаровский.

Во-вторых, на фото хорошо заметна одна важная особенность корпуса реактора — выступающие из металлического цилиндра патрубки. Конечно, для 330-тонного корпуса соприкосновение со столбом, скорее всего, не привело бы к серьезным повреждениям — это не падение с четырех метров. Но выступающие патрубки, своеобразные «рога», в случае если именно они задели за столб — детали более нежные. Они могли сработать как рычаг, вызвав в месте стыковки с самим корпусом значительные напряжения и повреждения металла. Известно, что именно зона патрубков корпуса реактора — наиболее проблемное с точки зрения нагрузок место при эксплуатации АЭС, особенно при переходных процессах при старте или останове энергоблока. Течь или разрыв трубопровода в этой зоне при эксплуатации реактора вполне может привести к тяжелой радиационной аварии, эту возможность не следует недооценивать.

«Поэтому вполне обоснованным представляется призыв Белорусской антиядерной кампании (БАЯК) не торопиться, всесторонне расследовать инцидент с привлечением независимых от атомной промышленности экспертов.

БАЯК также призывает не упорствовать в реализации ошибочного решения о строительстве АЭС и требует «принять меры по предотвращению опасных последствий инцидента, включая остановку монтажа данного корпуса реактора, а также отказ от его использования. 

 
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