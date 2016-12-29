Бывший министр здравоохранения сменил на этом посту Наталью Кочанову.

Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

До назначения на эту должность Василий Жарко 10 лет возглавлял Министерство здравоохранения Беларуси.

Став заместителем премьер-министра Беларуси, Василий Жарко сменил на этом посту Наталью Кочанову, которая недавно была назначена главой Администрации президента Беларуси.

Почему Лукашенко назначил Жарко на этот пост?

Глава Беларуси объяснил свой выбор и напомнил о своем поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в 500 долларов.

— Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что социальная сфера, которую будет курировать Жарко, в том числе входит в зону ответственности и главы Администрации президента.

— Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это — идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать,— сказал глава государства.

Лукашенко также обозначил некоторые задачи, над решением которых предстоит работать новому вице-премьеру.

— В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть, — считает руководитель страны.

По его словам, предстоит серьезная работа и в сфере спорта, где «при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты».

Глава государства напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в 500 долларов.

— А это ваше Министерство труда и социальной защиты, — отметил он. — Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило.

Лукашенко рассчитывает, что Жарко сможет «сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы».

— И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то, — добавил белорусский официальный лидер.

Что известно о Василии Жарко?

СМИ писали о том, что семье Василия Жаркова принадлежит квартира в престижном районе, а также коттедж за Национальной библиотекой. Суммарная стоимость этой недвижимости превышает 1,5 млн. долларов — неприлично огромные деньги по сравнению с более чем скромными зарплатами рядовых медиков.

Жарко родился в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области. Родители работали в колхозе.

Со второй попытки Василий Жарко поступил в медуниверситет. Последний раз он имел медицинскую практику еще в советское время. В электронном каталоге Национальной библиотеки нет ни одного упоминания про его индивидуальные научные исследования и открытия.

После завершения университета работал врачом-педиатром Брестской детской областной больницы, заведующим отделением районной больницы в Дрогичине, врачом-инспектором, заместителем начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома.

В 2002—2003 гг. — заместитель главного врача детской областной больницы в Бресте, директор санатория «Криница» д. Ждановичи. В 2003 — 2005 гг. — генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт».

В 2008 закончил Академию управления при президенте Республики Беларусь.

С 2005 года и до назначения министром исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского Красного Креста. Министром здравоохранения был назначен в 2006 году.

Владеет немецким языком.

Женат. Имеет дочь.