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Экономика
29.12.2016
Павел Рос
В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?

Финансовый аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб дал несколько советов, как вести себя белорусам в наступающем 2017 году.

Как рассказал эксперт в комментарии «Салiдарнасцi», белорусская экономика в следующем году будет развиваться по не очень оптимистичному сценарию.

– Экономика страны в целом продолжит падать, несмотря на радужные прогнозы, – отметил он. – Продолжат свое падение и реальные доходы населения. Единственный позитив в том, что это падение будет не таким сильным, как в текущем году.

При этом, по словам собеседника, на финансовом рынке сохранится относительная стабильность, которой страна достигла в 2016 году. Белорусский рубль будет в течение года снижаться, но делать это плавно, без каких-то резких обвалов. Однако такой «спокойный сценарий не гарантирован, так как есть один существенный фактор риска».

– Это вновь обещанная белорусам зарплата «всем по пятьсот», – подчеркнул Вадим Иосуб. – Есть высокая вероятность, и я лично сильно на это надеюсь, что высказывания по этому поводу так и останутся словами. И никто реально повышать зарплату в долларовом эквиваленте на треть не будет. Но если все-таки начнутся действия в этом направлении, то это будет очень серьезным звоночком, что инфляция может существенно возрасти. И сильно ускорится девальвация белорусского рубля.

В чем лучше хранить сбережения?

Говоря о том, куда белорусам стоит вкладывать деньги, аналитик предложил обратить внимание на депозиты:

– Стоит разделить свои сбережения между депозитами в белорусских рублях, которые имеют достаточно привлекательную процентную ставку, и депозитами в долларах. Сравнивая их с евро или российским рублем, я бы предпочел именно американскую валюту.

Вместе с тем, эксперт не советует белорусам вкладывать деньги в недвижимость, так как этот рынок еще не достиг дна.

– И я даже не возьмусь предсказывать, сколько лет ему на это потребуется. Плюс есть момент, что у квартир низкая ликвидность – то есть, вложив деньги в квартиру, оттуда придется очень долго их вынимать. А за срочность придется серьезно доплатить, – предупредил Вадим Иосуб.

Помимо депозитов финансовый аналитик предлагает в качестве способа сбережения рассмотреть облигации, которые выпускает Минфин и Нацбанк.

– Также можно присматриваться к корпоративным облигациям, но вкладывать в них небольшую часть от общих сбережений. Так как по ним, с одной стороны, можно получить более высокую доходность – более 10% годовых в валюте, а, с другой стороны, нет никаких гарантий возврата средств в случае дефолта эмитента, – резюмировал собеседник «Салiдарнасцi».

 
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В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?
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