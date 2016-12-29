«В 2017 году стоит задача организации людей для защиты своих прав»

Председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич в комментарии для praca-by.info подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2017-й.

– Прошедший год хоть и был високосным, но получился для нашего профсоюз не самым плохим. Мы приняли в профсоюз 170 новых членов – в нынешних условиях, согласитесь, это немало.

Хорошо сработала правовая служба. Мы смогли вернуть членам профсоюза незаконно удержанных денег в пересчете на американскую валюту – более 55 тысяч долларов. Дали более полутора тысяч бесплатных консультаций. Можно констатировать, что в этом году правовая служба может заслуженно занимать почетное место среди немногих организаций, помогающих людям решить проблемы, возникающие в трудовых отношениях.

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