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29.12.2016
Салiдарнасць
В МИДе России предложили главреду Regnum подать в суд на самого себя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Беларуси корреспондентах издания.

Ранее в среду информационное агентство Regnum заявило, что подает в суд иск к Захаровой о защите чести и достоинства, а также нанесении вреда деловой репутации издания.

Недовольство агентства вызвал комментарий Захаровой о судьбе трех корреспондентов Regnum в Беларуси. В частности, редакция Regnum заявила, что их сотрудников «подвергают репрессиям» за их позицию против «сотрудничества властей Беларуси с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции».

20 декабря арест корреспондентов Regnum прокомментировал российский посол Александр Суриков. «Очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой они живут, и чьими гражданами они являются, — сказал посол. — Эпитеты «недонарод» и «недогосударство» не красят никакого журналиста».

Редакция Regnum оценило это высказывание посла как одобрение «политических репрессий против авторов российских СМИ» и попросила Захарову прокомментировать его, что она и сделала накануне, 27 ноября, целиком поддержав Сурикова.

— Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Беларуси и белорусов — это недопустимо, — заявила Захарова.

В среду редакция Regnum пообещала подать в суд на Захарову, обвинив ее в распространении «заведомой лжи». Издание настаивает, что на его страницах никогда не звучало слово «недонарод», а термин «недогосударство» употреблялся автором Regnum в отношении Украины, а не Беларуси.

Ответ Захаровой на угрозу судебного иска был размещен на сайте МИД России. Она сообщила, что главный редактор Regnum Модест Колеров сам просил ее прокомментировать заявление посла Сурикова. Министерство получило от него письмо с такой просьбой.

«Исходя из последних заявлений редакции REGNUM, может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством». Ни в ходе, ни после брифинга агентство REGNUM за разъяснениями в МИД не обращалось. И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», — говорится в заявлении Захаровой.

Сотрудники Regnum пока не ответили Захаровой.

Напомним, журналисты Regnum Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергея Шиптенко были задержаны 9 декабря по обвинению в разжигании межнациональной розни. Позже суд заключил их под стражу.

 
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