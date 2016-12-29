Беспощадный гуру Васильев: «Спешу предостеречь блондинок – красный цвет вас может съесть»

Знаменитый историк моды Александр Васильев на globalblue.ru бесплатно раздает советы на тему, что надеть в новогоднюю ночь.

Год Красного Петуха

2017-й год станет годом красного петуха, поэтому главным фаворитом новогодней ночи будет красный цвет, который и без петуха сегодня представляет собой одну из главных модных тенденций.

Чтобы порадовать символ наступающего года, смело наряжайтесь в красное, и тут к вашим услугам любые оттенки красного: и насыщенный красный, и бордо, и пурпур… Каждый из них будет очень актуален в новогоднюю ночь между 2016 и 2017 годом. Незаменимый элемент гардероба, который пригодится не только в новогоднюю ночь – сочетание красного и черного.

Спешу сразу предостеречь блондинок, особенно натуральных: не все оттенки красного вам подходят, красный цвет вас может съесть. Также советую избегать активных блестящих тканей в красной гамме, потому что красный во всех тонах очень сильный по высказыванию цвет. И, если у вашего праздничного платья будет еще какой-то дополнительный блеск, придется фиксировать на себе такое количество внимания, в котором вы, может быть, вовсе не нуждаетесь.

Вспоминайте при покупке своего красного платья слова незабвенной Марлен Дитрих: «Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надеть их можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?».

Примерьте золотое платье

В вашем образе как основной цвет платья может присутствовать золото. Во-первых, помните, что у петушка, если верить, русским сказкам, золотой гребешок. А, во-вторых, многие дизайнеры в показах осенне-зимнего сезона представили платья из золота. Однако, выбирая золотое платье, нужно быть предельно осторожной, дабы не превратить весь образ в пример безвкусицы и пошлости.

Платья золотого цвета лучше всего смотрятся с обувью на высоком каблуке. Это могут быть золотистые босоножки или туфли телесного цвета. Если в платье присутствуют вставки контрастного оттенка, то и аксессуары можно подобрать в тон подобным вставкам. В предновогоднее время любые варианты блеска и золота в его разных проявлениях, а также серебро в состоянии фольги или патины очень приветствуются.

Сейчас также в моде ткани люрекс, и, например, платье из золотого люрекса в пол будет прекрасным вариантом для встречи Нового года.

Не забывайте про уместность

Несмотря на нынешнюю актуальность золота, хочу напомнить вам, что ни в Новый год, ни в какой-другой праздник нельзя одеться так, чтобы затмить хозяйку вечера. Это и называется воспитанием. Вы всегда должны думать о том, к кому вы идете, чтобы не смутить богатством наряда или обилием украшений тех людей, которые вас пригласили, потому что желание выделиться приведет к неминуемому охлаждению отношений.

Если поссориться – это ваша цель, то смело надевайте все свои меха и бриллианты, собираясь на Новый год в гости к своей не самой состоятельной однокласснице. Новый год – не повод надеть все лучшее сразу, если только вы не собираетесь на новогодний бал, например, или в Большой театр, где нет зависти.

Определимся с интерьером

Прежде чем выбирать платье для новогодней ночи, неплохо было бы определиться, в каком интерьере вы будете встречать Новый год, ведь дом дому – рознь. Кого-то ждет заснеженная избушка где-нибудь в Подмосковье, а кого-то – солнечная терраса с пальмами вместо елок.

Если вы встречаете Новый год под пальмой, то лучше это делать в мини, а если в заснеженной избушке, то необходим красивый вязаный свитер.

Если мы рассматриваем вариант среднестатистической квартиры, подумайте о том, какая часть вашего наряда будет видна гостям. Если вы планируете провести праздник за столом, большее внимание следует уделить тому, как выглядит декольте, плечи, шея. Не забывайте о макияже. Мелкие дисперсные блестящие частицы иногда способны превратить маленькое черное платьев роскошный выходной костюм.

Если же вы планируете танцевать, ваше платье не должно быть слишком узким, чтобы не сковывать движения. Подумайте о бархате, который в этом сезоне – абсолютнейший хит. В бархатном платье-халате вы будете выглядеть статусно и торжественно.

Праздник на даче

Встреча Нового года на даче с елкой, не срубленной и искусственной, а растущей прямо под окнами, также запомнится вам надолго. Однако и в этом случае лучше заранее продумать свой образ. Во-первых, не надо никаких декольтированных платьев, шпилек и тонких чулок, это бессмысленная трата сил, времени и денег. Все должно быть очень демократично, но с элементами чего-то нарядного – как-никак Новый год.

Разнообразить дачный образ можно одеждой теплых солнечных цветов, свитером с рождественско-новогодним орнаментом, и даже уггами, декорированными стразами – но это исключительно для Нового года, за порог дачи ни-ни!

Приглашая гостей встретить Новый год в своей квартире, ни в коем случае не заставляйте их разуваться. Если только гости, пришедшие к вам пешком, не принесли с собой в сумочке сменную обувь. Всегда очень обидно, если хозяйка приема предлагает даме, пришедшей в вечернем платье и соответствующей обуви, переобуться в тапочки:

- Лена, у меня тут чисто, ковры белые, поэтому вот тебе тапочки!

Условная Лена почувствует себя очень неловко. Либо не принимайте гостей вовсе, если считаете, что ваш дом – это мечеть, либо оставьте им возможность не менять свои лаковые лодочки на белые тапочки из отеля.

А что надеть на елку?

Мода существует не только на новогодние наряды, но и на елочное убранство. В начале XXI века считалось очень модным наряжать елки однотонными шарами, сегодня на пике популярности винтажные игрушки.

Сегодня найти такие игрушки непросто, а если вдруг отыщите каким-то чудом, например, в Измайлово, приготовьтесь выложить за них кругленькую сумму. За одну ватную игрушку, обмазанную крахмалом и расписанную вручную у вас попросят минимум пару тысяч рублей. О максимуме даже страшно подумать!

В Германии, откуда родом рождественская елка, игрушки на блошиных рынках попадаются гораздо чаще, и стоят дешевле. Особенно в Страсбурге – на родине стеклянных шаров.

Попав в 1982 году в Париж, я был поражен, как быстро французы выбрасывают рождественские елки – буквально на следующий день, 26 декабря, десятки, сотни елок выносились на обочины парижских тротуаров, ожидая машин мусорщиков. Сейчас уже не то! Кризис заставляет парижан экономнее расходовать денежки, елок покупают гораздо меньше!

Я лично очень часто украшаю живую елку в Париже старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами. Мне даже довелось раз в Петербурге увидеть у приличного антиквара на улице Марата коллекцию позолоченных и посеребренных игрушек середины XIX века – маленькие картонные кареты, лошадок, зайчиков, собачек, петушков и прочую сентиментальную живность. Купить мне это не удалось – их увезли в Царскосельский музей, слава Богу, это сохранится там.

Все мои праздники под елкой сопровождаются брызгами шампанского, запеченной с яблоками благоухающей индейкой, красной икрой и музыкой из Щелкунчика, одного из моих любимых сказочно-рождественских балетов Чайковского, оформлять который мне пришлось семь раз на самых разных сценах мира – от Японии до Риги, от Лас-Вегаса до Антверпена.

Ушедший век

Говоря о самых замечательных новогодних праздниках в Париже, хочется припомнить 2000 год – рубеж веков и тысячелетий. Бриллиантами светилась в ту ночь старинная Эйфелева башня, эйфория праздника на Елисейских полях, тысячи людей с шампанским и фейерверки. Все ждали новогоднего подарка – евро, хотели его ввода и не знали, бедолаги, к чему этот необдуманный шаг приведет в европейской экономике.

Но мы-то все празднично ждали, ели ложками черную икру, которую я привез прямо с Волги, пили шампанское из старинных русских бокалов мальцевского стекла 1830-х годов, смеялись, шутили и пели. А в праздничных шарах моей елки отражались свечи, старинные портреты и прекрасные лица очаровательных дам и гостей моего праздника в удивительном, романтическом Париже, который теперь уходил вместе с ХХ веком, с его модами, яствами, беззаботной жизнью и вечным праздником, который некогда был всегда с нами.

Во всяком случае, в эпоху Хемингуэя.

И напоследок…

В новогоднем гороскопе есть один важный нюанс. По восточному календарю Новый год начинается в феврале. Поэтому 31 декабря не обязательно следовать моим советам, в каком наряде встретить праздник. И не обязательно ставить фигурку петуха в центр новогоднего стола.

Если вы не наденете красное платье в угоду красному петуху, уверяю, ничего страшного не случится с вами в Новом году.