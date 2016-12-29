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29.12.2016
Салiдарнасць
На последних в 2016 году торгах рубль ослаб ко всем валютам

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 29 декабря прошли последние в уходящем году торги валютами.

Курс доллара вырос на BYN0,0066 до 1,9585 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0002 до 2,045 рубля.

Курс российского рубля увеличился на BYN0,0258 до 3,244 рубля за 100 российских рублей.

Впрочем, эксперты тоже не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.

 
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