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29.12.2016
За время правления Ким Чен Ына в КНДР казнили 340 человек

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек с момента прихода к власти в 2011 году. Об этом говорится в выпущенном 29 декабря докладе южнокорейского исследовательского центра The Institute for National Security Strategy, передает CNN.

В числе казненных — около 140 старших должностных лиц правительства страны, военные и члены правящей Рабочей партии КНДР. Старший аналитик по вопросам обороны RAND Corporation Брюс Беннетт рассказал изданию, что Ким продемонстрировал «экстремальный» уровень жестокости и беспощадности с 2011 года.

«За пять лет руководства страной он зачищал пост министра обороны пять раз, в то время как его отец менял министров обороны только три раза за 17 лет, включая два раза, когда они умирали от старости», — сказал аналитик.

CNN отмечает, что несмотря на закрытость Северной Кореи, сообщения о жестоких расправах местного лидера над неугодными иногда просачиваются вовне. Так, ранее в этом году стало известно о расстреле заместителя министра образования страны Ким Ен Джина. В августе прошлого года в прессе появились слухи о казни вице-премьера КНДР Чхве Ен Гона, который якобы был расстрелян еще несколько месяцев назад.

В мае 2015 года сообщалось о казни министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля, которого якобы публично расстреляли из зенитного пулемета, сообщает newsru.com.

За два года до этого — в середине декабря 2013 года — сообщалось о казни 67-летнего дяди руководителя КНДР Чан Сон Тхэка, который долгое время возглавлял «регентский совет» при молодом Ким Чен Ыне и считался «вторым человеком» в государстве. Утверждалось, что он был приговорен к смерти за попытку свержения власти. В январе 2014 года сообщалось, что также была уничтожена вся семья казненного, включая младенцев.

На фоне этих событий продолжает расти количество побегов граждан КНДР в другие страны. За шесть месяцев 2016 года их количество составило 814 человек, сообщали Reuters южнокорейские чиновники. По их данным, ежегодный прирост численности перебежчиков составляет 15%.

В 2016 году произошла целая серия таких происшествий. Один из наиболее громких случаев произошел в августе - заместитель посла Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ен Хо вместе с семьей перебрался в Южную Корею, где получил статус беженца.

На днях он провел в Сеуле первую открытую встречу с журналистами, сообщал телеканал Sky News. На ней бывший северокорейский дипломат рассказал, что с приходом Ким Чен Ына к власти многие в КНДР надеялись на начало реформ, но вместо этого началось «правление террора». В последнее время слежка за людьми в КНДР и контроль усилились, добавил экс-зампосла.

 
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